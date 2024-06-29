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Вечірній удар по Запорізькій області: 7 загиблих, з них двоє дітей, 23 постраждалих

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 20:33
Вечірній удар по Запорізькій області: 7 загиблих, з них двоє дітей, 23 постраждалих
наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського

Російські війська у суботу ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району, відомо про 7 загиблих і 23 постраждалих.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, президент Володимир Зеленський у Telegram, МВС України, ДСНС України

наслідки удару по Вільнянську, фото ДСНС
наслідки удару по Вільнянську, фото ДСНС

Пряма мова Федорова: "Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців.

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Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури, магазин та житлові будинки".

Оновлено: Згодом Федоров повідомив, що кількість загиблих зросла до 7, з них двоє дітей.

Поранено 10 осіб.

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наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського
наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського

Федоров додав, що росіяни завдали ракетного удару по Вільнянську "серед білого дня в вихідний день, в центрі міста, де люди проводили свій вільний час, без жодної військової інфраструктури".

наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського
наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що кількість поранених зросла до 11, з них троє дітей.

"На жаль, кількість постраждалих іще може зрости", - додав він.

наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського
наслідки удару по Вільнянську, фото з Telegram Володимира Зеленського

Пізніше МВС України повідомило, що станом на 20:15 загинули 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей – травмовані.

 

О 21:09 Іван Федоров повідомив, що допомогу у лікарні отримало 20 осіб. В стаціонарі перебуває 7 людей. З них 4 дорослих та 1 дитина у тяжкому стані.

фото прокуратури
фото прокуратури

Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 21.20 кількість постраждалих внаслідок ворожого удару збільшилася до 23-х, у тому числі 8 дітей. 7 людей загинуло, з них 2 дітей.

Що передувало: Російські війська у суботу вдень вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Запорізькій області.

Згодом біля Запоріжжя вдруге пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Теми: Запорізька областьвійнаракетний удар
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