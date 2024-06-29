Вечерний удар по Запорожской области: 7 погибших, из них двое детей, 23 пострадавших

последствия удара по Вольнянску, фото из Telegram Владимира Зеленского

Российские войска в субботу вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района, известно о 7 погибших и 23 пострадавших.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, президент Владимир Зеленский в Telegram, МВД Украины, ГСЧС Украины

последствия удара по Вольнянску, фото ГСЧС

Прямая речь Федорова: "Россияне атаковали город Вольнянск Запорожского района. Предварительно, убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей.

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Поврежден объект критической инфраструктуры, магазин и жилые дома".

Обновлено: Впоследствии Федоров сообщил, что количество погибших возросло до 7, из них двое детей.

Ранены 10 человек.

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последствия удара по Вольнянску, фото из Telegram Владимира Зеленского

Федоров добавил, что россияне нанесли ракетный удар по Вольнянску "среди белого дня в выходной день, в центре города, где люди проводили свое свободное время, без всякой военной инфраструктуры".

последствия удара по Вольнянску, фото из Telegram Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что количество раненых возросло до 11, из них трое детей.

"К сожалению, количество пострадавших еще может возрасти", - добавил он.

последствия удара по Вольнянску, фото из Telegram Владимира Зеленского

Позже МВД Украины сообщило, что по состоянию на 20:15 погибли 7 человек, из них 2 детей. Еще 18 человек, среди которых 4 детей - травмированы.

В 21:09 Иван Федоров сообщил, что помощь в больнице получило 20 человек. В стационаре находится 7 человек. Из них 4 взрослых и 1 ребенок в тяжелом состоянии.

фото прокуратуры

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 21.20 количество пострадавших в результате вражеского удара увеличилось до 23-х, в том числе 8 детей. 7 человек погибло, из них 2 детей.

Что предшествовало: Российские войска в субботу днем ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожской области.

Позже возле Запорожья снова прогремели взрывы во время воздушной тревоги.