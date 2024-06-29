У Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 7 людей, серед яких 2 дітей, постраждала 31 особа, з яких 8 дітей.

Джерело: ДСНС України

наслідки удару по Вільнянську, фото ДСНС

Дослівно: "Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області.

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О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Попередньо, загинуло 7 людей, з них 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано".

Деталі: У ДСНС зазначили, що росіяни завдали ударів по центральній частині міста о 17:40. Сталося загоряння декількох транспортних засобів та будівель.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

Що передувало: Російські війська у суботу ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району, було відомо про 7 загиблих і 23 постраждалих.