Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Катерина ТищенкоСубота, 29 червня 2024, 23:11
У Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
наслідки удару по Вільнянську, фото ДСНС

Рятувальники ліквідували наслідки російського удару по місту Вільнянськ Запорізької області і завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 7 людей, серед яких 2 дітей, постраждала 31 особа, з яких 8 дітей.

Джерело: ДСНС України

наслідки удару по Вільнянську, фото ДСНС
наслідки удару по Вільнянську, фото ДСНС

Дослівно: "Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області.

Реклама:

О 19:46 надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Попередньо, загинуло 7 людей, з них 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано".

 

Деталі: У ДСНС зазначили, що росіяни завдали ударів по центральній частині міста о 17:40. Сталося загоряння декількох транспортних засобів та будівель.

ВІДЕО ДНЯ
 

Пошкоджені житлові будинки, крамниці, громадські будівлі, обʼєкт критичної інфраструктури та транспортні засоби.

 
 

Що передувало: Російські війська у суботу ввечері атакували місто Вільнянськ Запорізького району, було відомо про 7 загиблих і 23 постраждалих.

Теми: Запорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

ФОТОУ Києві відкрили виставку врятованого від окупантів "скіфського золота"

В Україні існує ризик стрибку цін - Мінекономіки

Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я

Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

відеоУнікальна спецоперація: захисники врятували з окупації морпіха, який більше року був у полоні

Усі новини...
Зеленський: Росія відповість за терор, готуємо нові рішення для захисту людей
Удар по багатоповерхівці Дніпра: на зв'язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими
Глава МЗС Польщі пропонує конфіскувати 300 млрд росактивів, щоб вигравати у грі на ескалацію
Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині: є поранені, пошкоджено 25 будинків і підприємство
Останні новини
19:29
В Австралії поліція знайшла останки 12-річної дівчинки, яку під час купання у водоймі викрав крокодил
19:28
Окупанти вдарили дроном по двох цивільних у Херсоні
19:07
Частка повітряних тривог під час роботи торговельних центрів знизилася до 11%
19:03
У Ворохті на Прикарпатті місцеві напали на блокпост ТЦК, бо той відлякував туристів
18:36
Nvidia заробить 12 мільярдів доларів на чипах ШІ в Китаї у 2024 році, попри контроль США
18:30
На Київщині жінка скинула собаку з мосту: волонтери врятували тварину й назвали Горошинкою
18:25
ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву
18:11
Путін заявив, що не припинить вогонь в Україні: мир через посередників і Раду його не влаштовує
18:08
Російський дрон атакував мирного жителя на Херсонщині
18:02
Чи жили давні люди у тибетській печері на висоті понад 3000 км? Вчені розгадали таємницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: