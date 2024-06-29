Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Катерина ТищенкоСуббота, 29 июня 2024, 23:11
В Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
последствия удара по Вольнянску, фото ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия российского удара по городу Вольнянск Запорожской области и завершили поисково-спасательные работы: погибло 7 человек, среди которых 2 детей, пострадал 31 человек, из которых 8 детей.

Источник: ГСЧС Украины

последствия удара по Вольнянску, фото ГСЧС
последствия удара по Вольнянску, фото ГСЧС

Дословно: "Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области.

Реклама:

В 19:46 чрезвычайники ликвидировали возгорание зданий и автомобилей на месте вражеских ударов в городе Вольнянск. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки, кроме того рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных зданий на площади 150 кв.м. Поисково-спасательные работы завершены.

Предварительно, погибли 7 человек, из них 2 детей и 31 человек, из них 8 детей, травмированы".

 

Детали: В ГСЧС отметили, что россияне нанесли удары по центральной части города в 17:40. Произошло возгорание нескольких транспортных средств и зданий.

ВИДЕО ДНЯ
 

Повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и транспортные средства.

 
 

Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района, было известно о 7 погибших и 23 пострадавших.

Темы: Запорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву

В Киеве открыли выставку спасенного от оккупантов "скифского золота"

В Украине существует риск скачка цен - Минэкономики

Зеленский отрицает большое влияние Ермака: Он делает то, что говорю ему я

Зеленский объяснил, почему сложно на фронте: 14 бригад резерва стоят без оружия

видеоУникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Все новости...
Зеленский: Россия ответит за террор, готовим новые решения для защиты людей
Удар по многоэтажке Днепра: на связь вышли два человека, которых считали пропавшими
Глава МИД Польши предлагает конфисковать 300 млрд росактивов, чтобы выигрывать в игре на эскалацию
Россияне обстреляли Дергачи на Харьковщине: есть раненые, повреждены 25 домов и предприятие
Последние новости
19:50
Опросы показывают, что ультраправые во Франции не получат абсолютного большинства
19:41
Евро-2024Не показали весь свой потенциал: Ребров подвел итоги выступления сборной Украины на Евро
19:29
В Австралии полиция обнаружила останки 12-летней девочки, которую во время купания в водоеме похитил крокодил
19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
19:07
Доля воздушных тревог во время работы торговых центров снизилась до 11%
19:03
В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"
18:36
Nvidia заработает 12 миллиардов долларов на чипах ИИ в Китае в 2024 году, несмотря на контроль США
18:30
В Киевской области женщина сбросила собаку с моста: волонтеры спасли животное и назвали Горошинкой
18:25
СМИ: Орбан после посещений Киева едет в Москву
18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Все новости...
Реклама:
Реклама: