В Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Спасатели ликвидировали последствия российского удара по городу Вольнянск Запорожской области и завершили поисково-спасательные работы: погибло 7 человек, среди которых 2 детей, пострадал 31 человек, из которых 8 детей.

Источник: ГСЧС Украины

последствия удара по Вольнянску, фото ГСЧС

Дословно: "Спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области.

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В 19:46 чрезвычайники ликвидировали возгорание зданий и автомобилей на месте вражеских ударов в городе Вольнянск. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки, кроме того рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных зданий на площади 150 кв.м. Поисково-спасательные работы завершены.

Предварительно, погибли 7 человек, из них 2 детей и 31 человек, из них 8 детей, травмированы".

Детали: В ГСЧС отметили, что россияне нанесли удары по центральной части города в 17:40. Произошло возгорание нескольких транспортных средств и зданий.

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Повреждены жилые дома, магазины, общественные здания, объект критической инфраструктуры и транспортные средства.

Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером атаковали город Вольнянск Запорожского района, было известно о 7 погибших и 23 пострадавших.