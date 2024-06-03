Ситник пішов з посади заступника голови НАЗК

3 червня 2024 року заступник очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.

Джерело: НАЗК

Деталі: Повідомляється, що Ситник із 12 червня 2022 був заступником голови НАЗК та відповідав за такі напрями:

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координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".

Нагадаємо: До роботи в НАЗК Артем Ситник 7 років очолював Національне антикорупційне бюро.

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