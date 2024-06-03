Ситник пішов з посади заступника голови НАЗК
Понеділок, 3 червня 2024, 15:46
3 червня 2024 року заступник очільника Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.
Джерело: НАЗК
Деталі: Повідомляється, що Ситник із 12 червня 2022 був заступником голови НАЗК та відповідав за такі напрями:
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- координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
- фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".
Нагадаємо: До роботи в НАЗК Артем Ситник 7 років очолював Національне антикорупційне бюро.
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