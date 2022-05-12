Ситнику знайшли нову посаду

12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником колишнього очільника НАБУ Артема Ситника.

Джерело: Новіков, якого цитує пресслужба НАЗК

Пряма мова Новікова: "Ситник — людина з унікальним в умовах України досвідом. Повернення його до антикорупційного фронту України важливе для повного подолання корупційних ризиків у воєнний та післявоєнний час спільно з командами президента, уряду та парламенту".

Деталі: Ситник також виконуватиме обов’язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.

У НАЗК ексглава НАБУ відповідатиме за такі напрями:

координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо: Повноваження Ситника на посаді директора НАБУ спливли 16 квітня, коли завершився 7-річний термін, визначений законом.

Із цього моменту обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

ВІДЕО ДНЯ

Навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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