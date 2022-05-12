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Ситнику знайшли нову посаду

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 13:19
Ситнику знайшли нову посаду
АРТЕМ СИТНИК. ФОТО УП

12 травня голова НАЗК Олександр Новіков призначив своїм заступником колишнього очільника НАБУ Артема Ситника.

Джерело: Новіков, якого цитує пресслужба НАЗК

Пряма мова Новікова: "Ситник — людина з унікальним в умовах України досвідом. Повернення його до антикорупційного фронту України важливе для повного подолання корупційних ризиків у воєнний та післявоєнний час спільно з командами президента, уряду та парламенту".

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Деталі: Ситник також виконуватиме обов’язки голови НАЗК у разі відсутності Новікова.

У НАЗК ексглава НАБУ відповідатиме за такі напрями:

  • координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, у тому числі забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг та контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо: Повноваження Ситника на посаді директора НАБУ спливли 16 квітня, коли завершився 7-річний термін, визначений законом.

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Із цього моменту обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте також: Один день з Артемом Ситником. Як голова НАБУ полює на велику рибу

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Теми: СитникНАБУНАЗК
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