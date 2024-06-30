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В Ізраїлі відповіли на іранські погрози "війни на знищення"

Олена ІвашківНеділя, 30 червня 2024, 06:46
В Ізраїлі відповіли на іранські погрози війни на знищення
фото: Pixabay

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив готовність застосувати воєнну силу проти Лівану попри погрози Ірану, якщо угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.

Джерело: Кац у X

Пряма мова: "Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка,  Якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок".

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Деталі: За його словами, "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Передісторія:

Теми: ІзраїльЛіванІран
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