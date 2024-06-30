В Ізраїлі відповіли на іранські погрози "війни на знищення"

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив готовність застосувати воєнну силу проти Лівану попри погрози Ірану, якщо угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.

Джерело: Кац у X

Пряма мова: "Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка, Якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок".

Реклама:

Деталі: За його словами, "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".

Передісторія: