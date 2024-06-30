В Ізраїлі відповіли на іранські погрози "війни на знищення"
Неділя, 30 червня 2024, 06:46
Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив готовність застосувати воєнну силу проти Лівану попри погрози Ірану, якщо угрупування "Хезболла" й далі обстрілюватиме ізраїльську територію.
Джерело: Кац у X
Пряма мова: "Сьогодні Іран погрожує знищити Ізраїль, якщо Ізраїль сповна відповість на атаки "Хезболли" з Лівану. Моя відповідь Ірану чітка, Якщо "Хезболла" не припинить вогонь і не піде з південного Лівану, ми діятимемо проти неї на повну силу, поки безпека не буде відновлена й жителі не зможуть повернутися до своїх домівок".
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Деталі: За його словами, "режим, який погрожує знищенням, заслуговує на знищення".
Передісторія:
- Угрупуванням "Хезболла", підтримуване Іраном, обстрілює Ізраїль з Лівану ракетами.
- За даними американської розвідки, масштабне протистояння між Ізраїлем і "Хезболлою" може спалахнути в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не зможуть досягти угоди про припинення вогню в Секторі Гази.
- Представництво Ірану в ООН заявило, в разі атаки Ізраїлю на Ліван, "почнеться війна на знищення".
- Пентагон готується до евакуації американців із Лівану через ризик війни.