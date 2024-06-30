В Израиле ответили на иранские угрозы "войны на уничтожение"
Воскресенье, 30 июня 2024, 06:46
Глава МИД Израиля Исраэль Кац подтвердил готовность применить военную силу против Ливана, несмотря на угрозы Ирана, если группировка "Хезболла" и дальше будет обстреливать израильскую территорию.
Источник: Кац в X
Прямая речь: "Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана. Мой ответ Ирану четкий, Если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома".
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Детали: По его словам, "режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения".
Предыстория:
- По данным американской разведки, масштабное противостояние между Израилем и "Хезболлой" может вспыхнуть в ближайшие несколько недель, если Иерусалим и ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в Секторе Газа.
- Представительство Ирана в ООН заявило, в случае атаки Израиля на Ливан, "начнется война на уничтожение".
- Пентагон готовится к эвакуации американцев из Ливана из-за риска войны.