В Израиле ответили на иранские угрозы "войны на уничтожение"

Глава МИД Израиля Исраэль Кац подтвердил готовность применить военную силу против Ливана, несмотря на угрозы Ирана, если группировка "Хезболла" и дальше будет обстреливать израильскую территорию.

Источник: Кац в X

Прямая речь: "Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана. Мой ответ Ирану четкий, Если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома".

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Детали: По его словам, "режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения".

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