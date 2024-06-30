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На Киевщине в результате падения обломков есть повреждения и пострадавшие

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 20:35
На Киевщине в результате падения обломков есть повреждения и пострадавшие
Иллюстративное фото Киевской ОГА: последствия прошлого обстрела области

В Киевской области зафиксировано падение обломков вражеских ракет, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.

Источник: Киевская областная военная администрация

Дословно: "Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область ракетами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

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Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Зафиксированы падения обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий. На места падений обломков выехали все оперативные службы и скорые. Информация уточняется".

Что предшествовало: В воскресенье вечером в Киеве и северных областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.

ВИДЕО ДНЯ

В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты поврежден многоэтажный дом, начался пожар.

Темы: Киевская областьракетный удар
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