На Киевщине в результате падения обломков есть повреждения и пострадавшие
В Киевской области зафиксировано падение обломков вражеских ракет, есть информация о пострадавших и повреждениях зданий.
Источник: Киевская областная военная администрация
Дословно: "Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область ракетами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.
Зафиксированы падения обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий. На места падений обломков выехали все оперативные службы и скорые. Информация уточняется".
Что предшествовало: В воскресенье вечером в Киеве и северных областях была объявлена воздушная тревога, сообщалось о пуске ракет, в Киевской области работала ПВО.
В Оболонском районе Киева в результате падения обломков ракеты поврежден многоэтажный дом, начался пожар.