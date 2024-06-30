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Уже 10 підписантів приєдналися до комюніке Саміту миру – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 30 червня 2024, 23:03
Уже 10 підписантів приєдналися до комюніке Саміту миру – Зеленський
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Уже десять країн та організацій приєдналися до підсумкового комюніке Саміту миру після його ухвалення 16 червня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту.

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І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу".

Деталі: Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.

Передісторія:

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Теми: Зеленськийформула мируміжнародна спільнота
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