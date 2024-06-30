Уже 10 підписантів приєдналися до комюніке Саміту миру – Зеленський

Уже десять країн та організацій приєдналися до підсумкового комюніке Саміту миру після його ухвалення 16 червня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Цими тижнями – після першого Саміту миру – ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого комюніке Саміту.

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І вже є плюс десять підписів після Саміту під комюніке – від різних суб’єктів, з різних частин світу".

Деталі: Зеленський додав, що також уже є більше деталей і щодо роботи в групах за пунктами Формули миру над конкретними безпековими питаннями.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

В Офісі президента заявили, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

23 червня Зеленський повідомляв, що за тиждень до рішення Саміту миру додали свої підписи ще 6 країн та організацій.

25 червня він повідомив про приєднання восьмого доданого учасника, а 27 червня - про дев'ятого.

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