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Уже 10 подписантов присоединились к коммюнике Саммита мира – Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 30 июня 2024, 23:03
Уже 10 подписантов присоединились к коммюнике Саммита мира – Зеленский
Владимир Зеленский, фото AFP via Getty Images

Уже десять стран и организаций присоединились к итоговому коммюнике Саммита мира после его принятия 16 июня.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В эти недели – после первого Саммита мира – мы ни дня не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита.

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И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике – от разных субъектов, из разных частей мира".

Детали: Зеленский добавил, что также уже есть больше деталей и по работе в группах по пунктам Формулы мира над конкретными вопросами безопасности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.
  • В Офисе президента заявили, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.
  • 23 июня Зеленский сообщал, что за неделю к решению Саммита мира добавили свои подписи еще 6 стран и организаций.
  • 25 июня он сообщил о присоединении восьмого добавленного участника, а 27 июня - о девятом.

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Темы: Зеленскийформула мирамеждународная общественность
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