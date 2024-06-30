Уже 10 подписантов присоединились к коммюнике Саммита мира – Зеленский

Уже десять стран и организаций присоединились к итоговому коммюнике Саммита мира после его принятия 16 июня.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В эти недели – после первого Саммита мира – мы ни дня не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита.

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И уже есть плюс десять подписей после Саммита под коммюнике – от разных субъектов, из разных частей мира".

Детали: Зеленский добавил, что также уже есть больше деталей и по работе в группах по пунктам Формулы мира над конкретными вопросами безопасности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента заявили, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

23 июня Зеленский сообщал, что за неделю к решению Саммита мира добавили свои подписи еще 6 стран и организаций.

25 июня он сообщил о присоединении восьмого добавленного участника, а 27 июня - о девятом.

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