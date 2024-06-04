Напад на "Схеми" в "Укрексімбанку": адвокати вважають, що обвинувачені затягують процес 

Скрин з відео нападу на журналістів "Схем" восени 2021 року

Київський апеляційний суд в 6 раз переніс розгляд апеляційної скарги журналістів "Схем" у справі нападу на знімальну групу під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером восени 2021 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Адвокати потерпілих журналістів "Схем" вважають, що обвинувачені та їхній захист – йдеться про екскерівника банку Євгена Мецгера, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова – ймовірно затягують судовий процес, постійно подаючи клопотання про перенесення розгляду справи".

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Деталі: Повідомляється, що на думку адвокатів, обвинувачені можуть уникнути покарання у звʼязку з завершенням терміну притягнення до відповідальності, який спливає у жовтні 2024 року.

Зазначається, що у Київському апеляційному суді потерпілі журналісти з 2022 року частково оскаржують рішення попередньої інстанції та просять суд позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки.

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