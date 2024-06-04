Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Напад на "Схеми" в "Укрексімбанку": адвокати вважають, що обвинувачені затягують процес 

Анастасія ПроцВівторок, 4 червня 2024, 17:49
Напад на Схеми в Укрексімбанку: адвокати вважають, що обвинувачені затягують процес 
Скрин з відео нападу на журналістів "Схем" восени 2021 року

Київський апеляційний суд в 6 раз переніс розгляд апеляційної скарги журналістів "Схем" у справі нападу на знімальну групу під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером восени 2021 року. 

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Адвокати потерпілих журналістів "Схем" вважають, що обвинувачені та їхній захист – йдеться про екскерівника банку Євгена Мецгера, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова – ймовірно затягують судовий процес, постійно подаючи клопотання про перенесення розгляду справи".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що на думку адвокатів, обвинувачені можуть уникнути покарання у звʼязку з завершенням терміну притягнення до відповідальності, який спливає у жовтні 2024 року.

Зазначається, що у Київському апеляційному суді потерпілі журналісти з 2022 року частково оскаржують рішення попередньої інстанції та просять суд  позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
  • Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
  • 5 жовтня 2021 року журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
  • Про підозру повідомили колишньому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки фінустанови Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову. Суд обрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт Пікалову й Мецгеру, і особисте зобов’язання для Тельбізова.
  • 23 жовтня 2021 року правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером.

Теми: ЗМІнападсудсвобода слова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США зняли заборону на постачання зброї "Азову"

Зеленський прибув до Німеччини

"Схеми" знайшли у дівчини заступника генпрокурора Вербицького маєток за 48 млн гривень та Porsche

відеоBihus.Info: Суд "відмазав" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека

Прем'єр Чехії запідозрив Росію у спробі підпалу автобусів у Празі

У вівторок, 11 червня, графіки відключень світла діятимуть з 14:00 до 19:00

Усі новини...
ЗМІ
ЗМІ: Саміт миру може домовитись про подальше "залучення представників РФ"
Журналіст "Укрінформу" отримав повістку в армію наступного дня після того, як розповів про "темники"
Ексголову "Укрінформу" Мацуку виключили з Комісії з журналістської етики через "темники"
Останні новини
05:42
Росіяни захопили Іванівське біля Часового Яру – DeepState
05:04
США зняли заборону на постачання зброї "Азову"
04:38
ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом, який може бути уражений
04:05
Ізраїль оголосив демарш послу Словенії через визнання Палестини
03:33
Літак із віцепрезидентом Малаві зник з радарів
03:18
Підполковнику в Австрії виписали штраф через надто довге волосся
02:51
Сирський детально обговорив із топвійськовим НАТО ситуацію на полі бою
02:39
Радбез ООН підтримав план США про припинення вогню в Секторі Гази
02:13
Росія виганяє австрійську журналістку
01:54
Путін поговорив із президентом Бразилії про Україну та Саміт миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: