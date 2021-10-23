Напад на "Схеми" в Укрексімбанку: ще одній людині повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на Київську міську прокуратуру

Деталі: За інформацією Радіо Свобода, четвертий підозрюваний – начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони Укрексімбанку.

Чоловік отримав підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень: перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років) та побої (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року).

У прокуратурі зазначили, що слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Що передувало: Про підозру повідомили колишньому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки фінустанови Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову. Суд обрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт Пікалову й Мецгеру, і особисте зобов’язання для Тельбізова.

Нагадаємо:

4 жовтня "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

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