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Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників

Олена ІвашківСереда, 5 червня 2024, 02:35
Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників
фото ілюстративне: Getty Images

Міноборони спільно з фондом Dignitas запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. 

Джерело: Міноборони оборони України

Деталі: У Міноборони також повідомили, що партнером проєкту, який забезпечує підготовку та навчання операторів безпілотників, є команда фонду Dignitas Victory Drones.

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Набір громадян, які бажають служити операторами БПЛА, відбуватиметься через Центри рекрутингу української армії.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

За словами уповноваженого представника Міноборони з питань рекрутингу Олексія Бежевця, спочатку людина проходить курси онлайн. Якщо результат позитивний, переходить на інший етап. Тут вона вже безпосереднього спілкується з фахівцями Victory Drones, бере на себе зобов’язання після навчання потрапити в Збройні сили і займатися, власне, своєю професійною діяльністю. 

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Потім людина вчиться керувати БПЛА на полігонах та оформлюється на контракт. В рекрутингових центрах рекрутери доносять цю інформацію, після чого допомагають на всіх етапах кандидату.

Проєкт Victory Drones буде проводити фахове багатоетапне безкоштовне навчання як онлайн, так і оффлайн, яке в середньому займатиме місяць. На останньому етапі навчання кандидат розпочинає процес оформлення для проходження військової служби за контрактом у обраній військовій частині та направляється на проходження базової загальновійськової підготовки.

Потім військовослужбовець офіційно підтверджує свої навички оператора БПЛА, отримує відповідний сертифікат та направляється для проходження служби до обраної військової частини за своїм фахом.

Керівник підготовки Victory Drones Ігор Борохович зазначив, що підготовка включатиме тактичну медицину, психологічну допомогу в стресових ситуаціях та саморегуляцію.

Передісторія:

  • 7 травня на Центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії, куди може звернутися людина з будь-якого регіону.  
  • Понад 3 тисяч людей вже отримали консультацію в Центрах рекрутингу. З них близько 30% наразі проходять оформлення, 50 – перебувають в навчальних центрах, а півтора десятка вже у військових частинах на відповідних посадах.
  • 1 травня на Закарпатті почав роботу новий центр рекрутингу, таких центрів загалом по країні відкрили уже 19.
  • У березні в Міністерстві оборони України заявили, що планують відкрити в першому півріччі 2024 року 27 центрів рекрутингу в обласних центрах та великих містах.

Теми: мобілізаціябезпілотникирекрутинг
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