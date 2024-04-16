Журналісти вимагають замінити Наталію Гуменюк: "Не дає показувати оборонців Херсонщини"

Низка журналістів вимагає у військового керівництва замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".

Джерело: заява журналістів на сайті ІМІ

Деталі: Заява адресована Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському, міністру оборони України Рустему Умєрову та начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу.

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Дослівно: "Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів".

Деталі: Також медійники вимагають забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача Збройних сил України.

Дослівно: "Ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України"

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"Найбільш кричущим випадком була заборона заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС – тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських "воєнкорів", адже від нас інформація була майже відсутня.

Пізніше пані Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло".

Деталі: Журналісти зазначають, що на відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів та стабілізаційних пунктів, де лікують поранених захисників та цивільних.

"Українська правда" наводить вимоги журналістів:

Ми вимагаємо: