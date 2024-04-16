Журналісти вимагають замінити Наталію Гуменюк: "Не дає показувати оборонців Херсонщини"
Низка журналістів вимагає у військового керівництва замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".
Джерело: заява журналістів на сайті ІМІ
Деталі: Заява адресована Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському, міністру оборони України Рустему Умєрову та начальнику Генштабу ЗСУ Анатолію Баргилевичу.
Дослівно: "Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів".
Деталі: Також медійники вимагають забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача Збройних сил України.
Дослівно: "Ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України"
"Найбільш кричущим випадком була заборона заїзду на Херсонщину в підтоплені міста і села в день підриву Каховської ГЕС – тоді світові ЗМІ заполонили посилання на свідчення російських "воєнкорів", адже від нас інформація була майже відсутня.
Пізніше пані Гуменюк забороняла фіксувати страждання українців у частині сіл, де через підрив ГЕС зникла вода, та знімати дно водосховища, яке висохло".
Деталі: Журналісти зазначають, що на відміну від інших напрямків, на Херсонщині немає доступу до шпиталів та стабілізаційних пунктів, де лікують поранених захисників та цивільних.
"Українська правда" наводить вимоги журналістів:
Ми вимагаємо:
- Замінити Наталю Гуменюк на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями. Впевнені, що особа, яка керує комунікаціями ОСУВ під час війни, повинна вміти адекватно та професійно взаємодіяти з медіа, розуміти надзвичайну важливість висвітлення подій із фронту, необхідність документування та привернення уваги до злочинів росіян і в жодному разі не ставити невиправдані обмеження, які перешкоджають роботі журналістів.
- Забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події, з урахуванням вимог наказу №73 Головнокомандувача ЗСУ. Ці території невиправдано довго блокувалися Наталією Гуменюк, що призвело до непоправних інформаційних наслідків для України.
- Провести ревізію наявних правил роботи пресцентрів ОК "Південь" та об’єднаного новоствореного ОУВ "Таврія" (раніше ОСУВ "Одеса" та ОСУВ "Таврія"), практики яких могли зазнати шкоди через нещодавнє призначення туди Наталі Гуменюк. Важливо переглянути наявні правила та процедури роботи пресслужб військових формувань, щоб уникнути випадків надмірного і невиправданого контролю та обмежень, які перешкоджають висвітленню і документуванню надзвичайно важливих для України подій.
- Будь ласка, докладіть зусиль, щоб журналістам не довелося писати ще одного листа щодо неприпустимості очолювання будь-яких комунікаційних структур Сил оборони Ганною Маляр. Особи на ключових комунікаційних посадах повинні мати належні навички та репутацію для виконання своїх обов'язків згідно з вимогами часу, особливо у воєнний період.