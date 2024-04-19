Речницю Сил оборони півдня Гуменюк звільнили
П'ятниця, 19 квітня 2024, 08:17
Наталю Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно Генштаб: "Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.
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Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024".
Деталі: У Генштабі додали, що наразі триває відбір відповідного фахівця, який "стане "голосом" Сил оборони Півдня".
"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", − запевнили у Генштабі.
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Передісторія:
- Низка журналістів звернулася до військового керівництва України з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".
- Сама Гуменюк заперечила викладені у заяві журналістів твердження.
- 18 квітня понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк.