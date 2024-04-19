Речницю Сил оборони півдня Гуменюк звільнили

Наталю Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно Генштаб: "Генеральним штабом Збройних Сил України проведено ротаційні заходи щодо начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

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Зокрема, прийнято рішення щодо завершення відрядження та виключення із сил та засобів відповідного угруповання військ полковника Наталії Гуменюк з 19.04.2024".

Деталі: У Генштабі додали, що наразі триває відбір відповідного фахівця, який "стане "голосом" Сил оборони Півдня".

"Центр стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня працюватиме у штатному режимі, організовуючи співпрацю із представниками медіа, які мають відповідну акредитацію ЗСУ", − запевнили у Генштабі.

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