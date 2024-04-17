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Гуменюк відповіла на заяву журналістів: каже, що все неправда

Станіслав ПогоріловСереда, 17 квітня 2024, 11:21
Гуменюк відповіла на заяву журналістів: каже, що все неправда
ФОТО:НАТАЛІЯ ГУМЕНЮК / FACEBOOK)

Голова об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заперечила викладені у заяві журналістів твердження про те, що вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".

Джерело: Гуменюк в етері "Радіо Свобода" (програма "Свобода.Ранок")

Пряма мова Гуменюк: "Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку".

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Деталі: За її словами, це робилося "з огляду на безпеку операцій".

Передісторія:

  • 16 квітня у поширеній ІМІ заяві низка журналістів звернулася до військового керівництва з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталію Гуменюк.
  • Заяву підписали об’єднання українських медіа "Медіарух", громадська організація "Детектор медіа", а також близько 100 представників українських та іноземних медіа.
  • У заяві містяться вимоги: замінити Гуменюк на компетентнішу особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями; забезпечити доступ журналістів до районів Херсонщини та сусідніх регіонів, де відбуваються ключові події; провести ревізію наявних правил роботи пресцентрів ОК "Південь" та об’єднаного новоствореного ОУВ "Таврія", практики яких могли зазнати шкоди через призначення туди Гуменюк.

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Теми: Збройні силимедіаХерсонська областьЗМІ
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