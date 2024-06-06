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Зеленський прибув до Франції, щоб відзначити річницю висадки союзників у Нормандії

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 6 червня 2024, 14:29
Зеленський прибув до Франції, щоб відзначити річницю висадки союзників у Нормандії
Скриншот з відео Twitter (X)/Volodymyr Zelenskyi

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прилетів до Франції, щоб взяти участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Також він анонсував низку заходів та зустрічей для зміцнення підтримки України. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: Український президент зазначив, що у нього заплановані важливі зустрічі і заходи.

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"Крім того, матимемо честь долучитися до спеціальної події – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і цей день нагадують про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи й демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці роблять це зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", – додав Зеленський.

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Він також проведе зустрічі з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну. 

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.

Теми: ЗеленськийФранція
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