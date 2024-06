Зеленський прибув до Франції, щоб відзначити річницю висадки союзників у Нормандії

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прилетів до Франції, щоб взяти участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Також він анонсував низку заходів та зустрічей для зміцнення підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: Український президент зазначив, що у нього заплановані важливі зустрічі і заходи.

Реклама:

Today, @ZelenskaUA and I arrived in Normandy, France, for important events and meetings aimed at strengthening our country and promoting the unity among all those who respect human values and life.



We will also be honored to participate in a special event commemorating the 80th… pic.twitter.com/jd44LpI5bV