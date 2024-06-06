Зеленський прибув до Франції, щоб відзначити річницю висадки союзників у Нормандії

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прилетів до Франції, щоб взяти участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Також він анонсував низку заходів та зустрічей для зміцнення підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського

Деталі: Український президент зазначив, що у нього заплановані важливі зустрічі і заходи.

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Today, @ZelenskaUA and I arrived in Normandy, France, for important events and meetings aimed at strengthening our country and promoting the unity among all those who respect human values and life.



We will also be honored to participate in a special event commemorating the 80th… pic.twitter.com/jd44LpI5bV — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2024

"Крім того, матимемо честь долучитися до спеціальної події – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і цей день нагадують про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи й демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці роблять це зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", – додав Зеленський.

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Він також проведе зустрічі з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.

У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.