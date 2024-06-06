Зеленський прибув до Франції, щоб відзначити річницю висадки союзників у Нормандії
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прилетів до Франції, щоб взяти участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Також він анонсував низку заходів та зустрічей для зміцнення підтримки України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського
Деталі: Український президент зазначив, що у нього заплановані важливі зустрічі і заходи.
Today, @ZelenskaUA and I arrived in Normandy, France, for important events and meetings aimed at strengthening our country and promoting the unity among all those who respect human values and life.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2024
We will also be honored to participate in a special event commemorating the 80th… pic.twitter.com/jd44LpI5bV
"Крім того, матимемо честь долучитися до спеціальної події – відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Цей захід і цей день нагадують про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи й демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці роблять це зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", – додав Зеленський.
Він також проведе зустрічі з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Наступного дня після урочистих заходів у Нормандії Зеленського чекають у Парижі.
Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляють артилерійські боєприпаси.
У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.
Також стало відомо, що Зеленський візьме участь у саміті G7 13-15 червня в Італії.