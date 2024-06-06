Зеленский прибыл во Францию, чтобы отметить годовщину высадки союзников в Нормандии
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прилетел во Францию, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии. Также он анонсировал ряд мероприятий и встреч для укрепления поддержки Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского
Детали: Украинский президент отметил, что у него запланированы важные встречи и мероприятия.
Today, @ZelenskaUA and I arrived in Normandy, France, for important events and meetings aimed at strengthening our country and promoting the unity among all those who respect human values and life.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2024
We will also be honored to participate in a special event commemorating the 80th… pic.twitter.com/jd44LpI5bV
"Кроме того, будем иметь честь приобщиться к специальному событию – празднованию 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и этот день напоминают о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы делают это сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – добавил Зеленский.
Он также проведет встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На следующий день после торжественных мероприятий в Нормандии Зеленского ждут в Париже.
Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.
В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.
Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.