Зеленский прибыл во Францию, чтобы отметить годовщину высадки союзников в Нормандии

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прилетел во Францию, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии. Также он анонсировал ряд мероприятий и встреч для укрепления поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского

Детали: Украинский президент отметил, что у него запланированы важные встречи и мероприятия.

Today, @ZelenskaUA and I arrived in Normandy, France, for important events and meetings aimed at strengthening our country and promoting the unity among all those who respect human values and life.



We will also be honored to participate in a special event commemorating the 80th… pic.twitter.com/jd44LpI5bV