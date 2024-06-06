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Зеленский прибыл во Францию, чтобы отметить годовщину высадки союзников в Нормандии

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 6 июня 2024, 14:29
Зеленский прибыл во Францию, чтобы отметить годовщину высадки союзников в Нормандии
Скриншот из видео Twitter (X)/Volodymyr Zelenskyi

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой прилетел во Францию, чтобы принять участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии. Также он анонсировал ряд мероприятий и встреч для укрепления поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского

Детали: Украинский президент отметил, что у него запланированы важные встречи и мероприятия.

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"Кроме того, будем иметь честь приобщиться к специальному событию – празднованию 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и этот день напоминают о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы делают это сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – добавил Зеленский.

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Он также проведет встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На следующий день после торжественных мероприятий в Нормандии Зеленского ждут в Париже.

Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.

В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.

Темы: ЗеленскийФранция
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