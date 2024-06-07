На Київщині досі гасять пожежу після російських ударів: залучили робота і пожежний потяг
П'ятниця, 7 червня 2024, 08:36
Станом на 8:30 ранку у Київській області триває гасіння пожежі на промисловому об’єкті − загоряння виникло у результаті російських ударів.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг".
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ДСНС не повідомляє про масштаб пожежі, але на фото видно стовпи чорного диму та руйнування.
Про пожежу на промисловому обєкті Київська ОВА повідомила близько 6 ранку.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Уночі 7 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по території Україні.
- У Київській області спалахнула пожежа на промисловому підприємстві.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уУ ніч на 7 червня російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України 5 крилатими ракетами та 53 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136"; усі ракети та 48 дронів вдалося знищити.