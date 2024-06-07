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На Київщині досі гасять пожежу після російських ударів: залучили робота і пожежний потяг

Ірина БалачукП'ятниця, 7 червня 2024, 08:36
На Київщині досі гасять пожежу після російських ударів: залучили робота і пожежний потяг
Фото ДСНС

Станом на 8:30 ранку у Київській області триває гасіння пожежі на промисловому об’єкті − загоряння виникло у результаті російських ударів.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "У Київській області триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, залучено робот для гасіння пожежі, пожежний потяг". 

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фото ДСНС 

ДСНС не повідомляє про масштаб пожежі, але на фото видно стовпи чорного диму та руйнування. 

 
Фото ДСНс 
 
Фото ДСНС

Про пожежу на промисловому обєкті Київська ОВА повідомила близько 6 ранку.

 
фото ДСНС 

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Теми: Київська областьпожежаракетний удар
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