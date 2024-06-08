Залужний завершує підготовку до роботи у Британії – Кулеба

Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Сполученому Королівстві.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: "Цей процес вже наприкінці фінішної прямої", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні.

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За словами глави МЗС, він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми.

Пряма мова Кулеби: "Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами.

Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави".

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