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Залужний завершує підготовку до роботи у Британії – Кулеба

Роман ПетренкоСубота, 8 червня 2024, 10:07
Залужний завершує підготовку до роботи у Британії – Кулеба
залужний, фото з фб

Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Сполученому Королівстві.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Укрінформу"

Деталі: "Цей процес вже наприкінці фінішної прямої", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні.

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За словами глави МЗС, він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми.

Пряма мова Кулеби: "Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами.

Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави".

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Передісторія:

  • 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
  • 7 березня Зеленський погодив кандидатуру  Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.
  • 9 березня стало відомо, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з військової служби рішенням ВЛК за станом здоров’я.

Теми: ЗалужнийВелика БританіяМЗСКулеба Дмитро
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