Залужний завершує підготовку до роботи у Британії – Кулеба
Новопризначений посол України у Великій Британії Валерій Залужний вже завершує підготовку до початку дипломатичної роботи у Сполученому Королівстві.
Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Укрінформу"
Деталі: "Цей процес вже наприкінці фінішної прямої", - сказав Кулеба у відповідь на запитання, коли новий посол розпочне роботу в Лондоні.
За словами глави МЗС, він "розуміє підвищений інтерес" до цієї теми.
Пряма мова Кулеби: "Але нагадую, що всіх послів оцінюють однаково: за результатами.
Тож бажаю нашому новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави".
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Передісторія:
- 8 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
- 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії, Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит.
- 9 березня стало відомо, що генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу було звільнено з військової служби рішенням ВЛК за станом здоров’я.