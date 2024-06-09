ЗМІ: Ізраїль звільнив 4 заручників ХАМАС, під час операції загинуло 210 палестинців

У суботу Ізраїль провів найбільшу операцію з визволення заручників з початку війни з ХАМАС, звільнивши чотирьох людей з центральної частини Гази. За словами чиновника з охорони здоров'я Гази, загинуло щонайменше 210 палестинців, в тому числі діти.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Армія Ізраїлю заявила, що звільнила 26-річну Ноа Аргамані, 22-річного Алмога Меїр Яна, 27-річного Андрія Козлова і 41-річного Шломі Зіва під час операції в самому центрі Нусейрата (табір палестинських біженців, розташований у центрі Гази – ред.).

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За словами ізраїльських військових, з усіма звільненими все гаразд. Їх забрали гелікоптером для медичного огляду зустрічей з близькими після 246 днів перебування в полоні.

Аргамані стала однією з найбільш впізнаваних звільнених заручниць, її викрали з музичного фестивалю на півдні Ізраїлю. Відео з нею було одним з перших, поширених у мережі.

У своїй заяві прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу пообіцяв продовжувати боротьбу до тих пір, поки не будуть звільнені всі заручники. За словами міністра оборони Йоава Галланта, операція була "зухвалою за своєю суттю, блискуче спланованою і виконаною в надзвичайний спосіб".

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The Associated Press зазначає, що, за повідомленням охорони Гази, під час операції ЦАХАЛ у Газі загинуло щонайменше 210 палестинців, серед яких були діти.

"Жахлива різанина, вчинена сьогодні Нетаньяху і його фашистським урядом проти палестинського народу в Газі, яка призвела до загибелі 210 і поранення понад 400 осіб – під приводом звільнення затриманих силами опору – підтверджує те, про що опір говорив неодноразово: Нетаньяху не планує досягти угоди про припинення війни і звільнення захоплених ізраїльтян мирним шляхом", – видання цитує високопоставленого представника ХАМАС Бассема Наїма, який зараз проживає в Лівані.

Сусідній Єгипет "найрішучішим чином" засудив напади Ізраїлю на табір біженців Нусейрат, а його міністерство закордонних справ назвало це "кричущим порушенням усіх норм міжнародного права". Йорданія також засудила цю операцію Ізраїля.

"Кривава бійня повинна негайно припинитися", – заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель на соціальній платформі X, відзначивши повідомлення про загибель цивільних осіб.

Ізраїльські військові заявили, що атакували "загрозу нашим силам у цьому районі", додавши, що один спецназівець помер від отриманих поранень.

Речник ізраїльської армії контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив журналістам, що військова розвідка вже давно встановила, що заручників утримують у двох квартирах, розташованих на відстані близько 200 метрів одна від одної, в самому центрі табору Нусейрат. За його словами, силовики неодноразово тренувалися на макетах цих квартир.

Хагарі сказав, що сили увійшли одночасно в обидві квартири, вважаючи, що це забезпечить найкращий елемент несподіванки. Але, за його словами, рятувальники потрапили під шквальний вогонь, в тому числі з боку бойовиків, які стріляли з гранатометів по сусідніх будинках.

"Навколо нас було багато вогню", – сказав він, додавши, що військові застосували велику силу, в тому числі авіацію, щоб витягти рятувальників і звільнити заручників.

За словами представника адміністрації Байдена, який не був уповноважений давати коментарі і побажав залишитися неназваним, американська група по роботі із заручниками надавала поради і підтримку протягом усього процесу пошуку і порятунку заручників.

Що передувало: Армія оборони Ізраїлю заявила, що її представники повідомили родинам чотирьох заручників, які утримуються в Секторі Гази, "що їх уже немає в живих".

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