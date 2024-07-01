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Росіяни 30 червня атакували Київ двома "Іскандерами" − Повітряні сили

Ірина БалачукПонеділок, 1 липня 2024, 11:38
Росіяни 30 червня атакували Київ двома Іскандерами − Повітряні сили
Наслідки російської атаки у Києві 30 червня. Фото з Telegram Київської міської прокуратури

30 червня російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К" − обидві вдаломя знищити силами ППО.

Джерело: речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 1 липня  

Пряма мова Євлаша: "Учора ввечері, приблизно о 19:30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, унаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру".

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Деталі: За словами речника, останнім часом окупанти переважно атакували Україну вночі, але цього разу завдали удару під вечір, коли у теплий вихідний день на вулиці було багато людей.  

"Росія − країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", − підсумував Євлаш.   

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Увечері 30 червня у Києві та північних областях оголошували повітряну тривогу: повідомлялося про пуск ракет, на Київщині працювала ППО.
  • В Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків ракети було пошкоджено багатоповерховий будинок, сталася пожежа.
  • Київська ОВА повідомляла, що в області зафіксовано падіння уламків ворожих ракет, є інформація про постраждалих та пошкодження будівель.
  • Вранці 1 липня начальник Київської ОВА Руслан Кравченко додав, що внаслідок ракетної атаки 30 червня в області постраждали троє людей, серед яких одна дитина, усі вони госпіталізовані.

Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударКиїв
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