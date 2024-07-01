Росіяни 30 червня атакували Київ двома "Іскандерами" − Повітряні сили

Наслідки російської атаки у Києві 30 червня. Фото з Telegram Київської міської прокуратури

30 червня російські окупанти запустили по Києву дві крилаті ракети "Іскандер-К" − обидві вдаломя знищити силами ППО.

Джерело: речник командування Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 1 липня

Пряма мова Євлаша: "Учора ввечері, приблизно о 19:30, ворог застосував крилаті ракети "Іскандер-К" по Києву. Вдалося збити дві ракети. На жаль, унаслідок падіння уламків було пошкоджено інфраструктуру".

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Деталі: За словами речника, останнім часом окупанти переважно атакували Україну вночі, але цього разу завдали удару під вечір, коли у теплий вихідний день на вулиці було багато людей.

"Росія − країна-терорист і продовжує підтверджувати це з кожним таким подібним ударом", − підсумував Євлаш.

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