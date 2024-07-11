Президенти України і Словаччини обговорили спільні проєкти в енергетиці

зустірч Зеленського і Пеллегрініа у Вашингтоні, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні обговорив з новим президентом Словацької Республіки Петером Пеллегріні гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.

Джерело: Офіс президента, Зеленський у telegram

Пряма мова Зеленського: "Під час зустрічі з новим президентом Словаччини Петером Пеллегріні приділили увагу перспективам спільних проєктів в енергетиці, прикордонній інфраструктурі, гуманітарній співпраці".

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Деталі: У повідомлення ОП йдеться про те, що президенти засудили масований обстріл українських міст із боку РФ, унаслідок якого постраждала, зокрема, дитяча лікарня "Охматдит" у Києві.

Глави держав обговорили можливість лікування частини її пацієнтів у Словаччині.