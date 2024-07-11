Президенты Украины и Словакии обсудили совместные проекты в энергетике

встреча Зеленского и Пеллегриниа в Вашингтоне, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне обсудил с новым президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини гуманитарное сотрудничество между странами и перспективы совместных проектов в энергетике и пограничной инфраструктуре.

Источник: Офис президента, Зеленский в telegram

Прямая речь Зеленского: "Во время встречи с новым президентом Словакии Петером Пеллегрини уделили внимание перспективам совместных проектов в энергетике, пограничной инфраструктуре, гуманитарном сотрудничестве".

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Детали: В сообщении ОП говорится о том, что президенты осудили массированный обстрел украинских городов со стороны РФ, в результате которого пострадала, в частности, детская больница "Охматдет" в Киеве.

Главы государств обсудили возможность лечения части ее пациентов в Словакии.