Президенты Украины и Словакии обсудили совместные проекты в энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне обсудил с новым президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини гуманитарное сотрудничество между странами и перспективы совместных проектов в энергетике и пограничной инфраструктуре.
Источник: Офис президента, Зеленский в telegram
Прямая речь Зеленского: "Во время встречи с новым президентом Словакии Петером Пеллегрини уделили внимание перспективам совместных проектов в энергетике, пограничной инфраструктуре, гуманитарном сотрудничестве".
Детали: В сообщении ОП говорится о том, что президенты осудили массированный обстрел украинских городов со стороны РФ, в результате которого пострадала, в частности, детская больница "Охматдет" в Киеве.
Главы государств обсудили возможность лечения части ее пациентов в Словакии.