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У Росії заявили, що не братимуть участі у другому Саміті миру

Станіслав ПогоріловЧетвер, 11 липня 2024, 10:52
У Росії заявили, що не братимуть участі у другому Саміті миру
ілюстративне фото: російські війська на Червоній площі

Заступник глави МЗС країни-агресора Михайло Галузін заявив, що Росія не братиме участі у другому Саміті миру та назвав "ультимативною" "формулу миру".

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: Він назвав "тупиковою та ультимативною" "формулу миру" та поскаржився на свідоме "ігнорування інших ініціатив" закінчення війни в Україні.

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"У наявності черговий прояв шахрайства. Ми такі ультиматуми не сприймаємо і в подібних самітах брати участь не збираємося", - сказав заступник Лаврова.

Нагадаємо: За даними видання Bloomberg, Київ прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Перед цим президент Володимир Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.
  • Учасники Глобального саміту миру, що проходив 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру.

Знати більше: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії

Теми: мирРосіяУкраїнавійна
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