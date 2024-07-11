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В России заявили, что не будут участвовать во втором Саммите мира

Станислав ПогориловЧетверг, 11 июля 2024, 10:52
В России заявили, что не будут участвовать во втором Саммите мира
Иллюстративное фото: российские войска на Красной площади

Заместитель главы МИД страны-агрессора Михаил Галузин заявил, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира и назвал "ультимативной" "формулу мира".

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Он назвал "тупиковой и ультимативной" "формулу мира" и пожаловался на сознательное "игнорирование других инициатив" окончания войны в Украине.

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"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", - сказал заместитель Лаврова.

Напомним: По данным издания Bloomberg, Киев стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим президент Владимир Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.
  • Участники Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

Узнать больше: Что изменит Саммит мира. Объясняем реальные последствия, плюсы и угрозы после встречи в Швейцарии

Темы: мирРосcияУкраинавойна
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