Заместитель главы МИД страны-агрессора Михаил Галузин заявил, что Россия не будет участвовать во втором Саммите мира и назвал "ультимативной" "формулу мира".

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

Детали: Он назвал "тупиковой и ультимативной" "формулу мира" и пожаловался на сознательное "игнорирование других инициатив" окончания войны в Украине.

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"Налицо очередное проявление мошенничества. Мы такие ультиматумы не воспринимаем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", - сказал заместитель Лаврова.

Напомним: По данным издания Bloomberg, Киев стремится провести второй Саммит мира с участием России до президентских выборов в США в ноябре.

Предыстория:

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Перед этим президент Владимир Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.

Участники Глобального саммита мира, который проходил 15-16 июня в Швейцарии, опубликовали совместное коммюнике об основах мира.

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