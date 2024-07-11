ЗСУ показали рідкісні кадри фронтового Торецька, де тривають жорстокі бої

Кадри фронтового Торецька Донецької області відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32-ї Окремої механізованої бригади.

Джерело: пресслужба 32 ОМБр

Дослівно: "Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "русскій мір" на нашу землю. Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів.

Реклама:

І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі".

Деталі: Наприкінці червня російська армія почала наступ на Торецькому напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Російський наступ потягнув за собою щоденні обстріли артилерією та КАБами Нью-Йорка й Торецька.

Більше про передумови цієї ситуації та обстановку на напрямку читайте і дивіться в матеріалі "Росія наступає на Нью-Йорк і Торецьк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП"