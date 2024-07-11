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ВСУ показали редкие кадры фронтового Торецка, где продолжаются жестокие бои

Валентина РоманенкоЧетверг, 11 июля 2024, 11:35
ВСУ показали редкие кадры фронтового Торецка, где продолжаются жестокие бои
скриншот

Кадры фронтового Торецка Донецкой области сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32-й Отдельной механизированной бригады.

Источник: пресс-служба 32 ОМБр

Дословно: "Вот как город выглядит сейчас. Это то, что несет "русский мир" на нашу землю. Безумная интенсивность боев, постоянные обстрелы. В кадр попали даже взрывы от попадания КАБов.

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И в таких условиях 24/7 бьются наши отважные воины. Пехота, артиллерия, танкисты, разведка ежедневно работают на пределе человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра родной земли".

Детали: В конце июня российская армия начала наступление на Торецком направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Российское наступление повлекло за собой ежедневные обстрелы артиллерией и КАБами Нью-Йорка и Торецка.

Больше о предпосылках этой ситуации и обстановке на направлении читайте и смотрите в материале "Россия наступает на Нью-Йорк и Торецк и убивает гражданских - фоторепортаж УП"

Темы: Донецкая областьвойна
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