Тривають бої на околицях Торецька, в місті ворога немає – ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони продовжують вести бої на околицях міста Торецьк Донецької області.
Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Наразі ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає. Однак, ворог надто активно застосовує по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи, а також некеровані авіаракети.
За лише минулу добу по тому напрямку напрямку, зокрема і в район Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулося 24 ворожі атаки. Це - Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка".
Деталі: Волошин додав, що окупанти мають наміри зайти в місто, взяти його під свій контроль, однак Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу.
Передісторія:
- Наприкінці червня російська армія почала наступ на Торецькому напрямку. Російський наступ потягнув за собою щоденні обстріли артилерією та КАБами зокрема Нью-Йорка й Торецька.
Більше про передумови цієї ситуації та обстановку на напрямку читайте і дивіться в матеріалі "Росія наступає на Нью-Йорк і Торецьк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП"