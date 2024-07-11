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Тривають бої на околицях Торецька, в місті ворога немає – ОСУВ "Хортиця"

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 липня 2024, 14:15
Тривають бої на околицях Торецька, в місті ворога немає – ОСУВ Хортиця
скриншот із відео 32 ОМБР

Сили оборони продовжують вести бої на околицях міста Торецьк Донецької області.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Наразі ситуація на цьому напрямку досить суттєво не змінилася. Ворог проводить бойові дії на околицях міста. Ворога в місті немає. Однак, ворог надто активно застосовує по цьому населеному пункту авіацію, зокрема КАБи, а також некеровані авіаракети.

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За лише минулу добу по тому напрямку напрямку, зокрема і в район Торецька, ворог здійснив понад 200 обстрілів з різних видів озброєння. І минулої доби там відбулося 24 ворожі атаки. Це - Північне, Нью-Йорк, Торецьк та Деліївка".

Деталі: Волошин додав, що окупанти мають наміри зайти в місто, взяти його під свій контроль, однак Сили оборони роблять все можливе, дають адекватну відповідь ворогу.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці червня російська армія почала наступ на Торецькому напрямку. Російський наступ потягнув за собою щоденні обстріли артилерією та КАБами зокрема Нью-Йорка й Торецька. 

Більше про передумови цієї ситуації та обстановку на напрямку читайте і дивіться в матеріалі "Росія наступає на Нью-Йорк і Торецьк та вбиває цивільних – фоторепортаж УП"

Теми: Донецька областьвійна
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