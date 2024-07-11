Продолжаются бои в окрестностях Торецка, в городе врага нет – ОСГВ "Хортица"

Силы обороны продолжают вести бои в окрестностях города Торецк Донецкой области.

Источник: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Сейчас ситуация на этом направлении достаточно существенно не изменилась. Враг проводит боевые действия в окрестностях города. Врага в городе нет. Однако, враг слишком активно применяет по этому населенному пункту авиацию, в частности КАБы, а также неуправляемые авиаракеты.

Реклама:

Только за минувшие сутки по тому направлению направления, в том числе и в район Торецка, враг совершил более 200 обстрелов из различных видов вооружения. И за прошедшие сутки там произошло 24 вражеские атаки. Это - Пивничне, Нью-Йорк, Торецк и Делиевка".

Детали: Волошин добавил, что оккупанты намерены зайти в город, взять его под свой контроль, однако Силы обороны делают все возможное, дают адекватный ответ врагу.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

В конце июня российская армия начала наступление на Торецком направлении. Российское наступление повлекло за собой ежедневные обстрелы артиллерией и КАБами в частности Нью-Йорка и Торецка.

Больше о предпосылках этой ситуации и обстановке на направлении читайте и смотрите в материале "Россия наступает на Нью-Йорк и Торецк и убивает гражданских - фоторепортаж УП"