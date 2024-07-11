Росіяни вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарки на Херсонщині: постраждали волонтери
Четвер, 11 липня 2024, 17:26
Російські військові вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарної допомоги у Станіславі на Херсонщині: двоє жінок дістали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА в соцмережах
Деталі: Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років. Вони отримали контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми.
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Вказано, що потерпілим на місці надали необхідну медичну допомогу.