Россияне ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарки на Херсонщине: пострадали волонтеры

Российские военные ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе на Херсонщине: две женщины получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА в соцсетях

Детали: Из-за вражеской атаки пострадали двое волонтеров, 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывные и черепно-мозговые травмы.

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Указано, что пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь.