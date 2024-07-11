Россияне ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарки на Херсонщине: пострадали волонтеры
Четверг, 11 июля 2024, 17:26
Российские военные ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе на Херсонщине: две женщины получили ранения.
Источник: Херсонская ОВА в соцсетях
Детали: Из-за вражеской атаки пострадали двое волонтеров, 45 и 40 лет. Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывные и черепно-мозговые травмы.
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Указано, что пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь.