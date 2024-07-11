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Атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла до 53

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 18:14
Атака на Кривий Ріг: кількість постраждалих зросла до 53
Фото - Метінвест у Facebook

Внаслідок російської ракетної атаки на Кривий Ріг 8 липня кількість постраждалих збільшилась до 53.

Джерело: голова Криворізького району Євген Ситниченко

Пряма мова: "На жаль, до 53 осіб збільшилась кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по місту Кривий Ріг 8 липня.

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У стаціонарі оговтуються від трагедії 29 людей, з них 4 ще досі у важкому стані, 25 людей у стані середньої тяжкості. Амбулаторно лікують 24 людини".

Що передувало:

Росія вдень 8 липня завдала ракетного удару по Кривому Рогу.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше стало відомо, що окупанти влучили по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі: загинули співробітники.

Теми: Кривий Ріг
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