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Атака на Кривой Рог: количество пострадавших выросло до 53

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 18:14
Атака на Кривой Рог: количество пострадавших выросло до 53
Фото - Метинвест в Facebook

В результате российской ракетной атаки на Кривой Рог 8 июля количество пострадавших увеличилось до 53.

Источник: председатель Криворожского района Евгений Ситниченко

Прямая речь: К сожалению, до 53 человек увеличилось количество пострадавших в результате ракетной атаки по городу Кривой Рог 8 июля.

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В стационаре приходят в себя от трагедии 29 человек, из них 4 до сих пор в тяжелом состоянии, 25 человек в состоянии средней тяжести. Амбулаторно лечат 24 человека".

Что предшествовало:

Россия днем ​​8 июля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

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Позже стало известно, что оккупанты попали по предприятию "Метинвест" в Кривом Роге: погибли сотрудники.

Темы: Кривой Рог
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