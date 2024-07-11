Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни скинули авіабомби на Харківщину: є постраждалі

Євген КізіловЧетвер, 11 липня 2024, 20:22
Росіяни скинули авіабомби на Харківщину: є постраждалі
Фото з місця події від ДСНС

У четвер вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по приватному сектору селища Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, постраждали четверо людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Повідомляється також, що було частково зруйновано житловий будинок та поруч розташовані приватні оселі, надвірні забудови та легкові автомобілі.

Реклама:

Теми: Херсонська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали

Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота

Під час виступу на з’їзді республіканців Трамп згадав про війну в Україні

Зеленський і Трамп можуть провести першу з 2020 року телефонну розмову – CNN

Зеленський: Дипломатія може допомогти повернути всі території

Держдеп США відреагував на нові ядерні погрози Росії

Усі новини...
Херсонська область
Росіяни вдарили FPV-дроном по точці видачі гуманітарки на Херсонщині: постраждали волонтери
На Херсонщині росіяни скинули з дрона вибухівку на пожежний автомобіль – ДСНС
Росіяни обстріляли село Широка Балка на Херсонщині, поранили подружжя
Останні новини
11:35
Орбан обіцяє продовжити свою "мирну місію" попри критику
11:35
"Нафтогаз" провів платежі за євробондами
11:28
Окупанти з безпілотника атакували бригаду "швидкої" в Херсоні, поранені медпрацівники
11:24
У Якутії зник вертоліт зі співробітниками ФСБ – ЗМІ
11:24
фото"Сніговик" із каменів: апарат NASA Perseverance показав новий знімок з Марсу
11:09
На Привозі в Одесі сталася стрілянина
10:53
У світі масштабний технологічний збій: не працюють аеропорти, банки, телеканали
10:45
Аби зменшити ризик діабету: вчені з'ясували, чим можна замінити вершкове масло у раціоні
10:35
Збій у роботі стався і у Sense Bank та Vodafone
10:20
Зеленський про можливу перемогу Трампа: Буде важка робота
Усі новини...
Реклама:
Реклама: