Росіяни скинули авіабомби на Харківщину: є постраждалі

Фото з місця події від ДСНС

У четвер вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по приватному сектору селища Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, постраждали четверо людей.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах

Деталі: Повідомляється також, що було частково зруйновано житловий будинок та поруч розташовані приватні оселі, надвірні забудови та легкові автомобілі.

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