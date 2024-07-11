Росіяни скинули авіабомби на Харківщину: є постраждалі
Четвер, 11 липня 2024, 20:22
У четвер вдень російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по приватному сектору селища Борова Ізюмського району Харківської області. За попередніми даними, постраждали четверо людей.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у соцмережах
Деталі: Повідомляється також, що було частково зруйновано житловий будинок та поруч розташовані приватні оселі, надвірні забудови та легкові автомобілі.
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