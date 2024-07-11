Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину: есть пострадавшие

Фото с места происшествия от ГСЧС

В четверг днем российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по частному сектору поселка Боровая Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Сообщается также, что был частично разрушен жилой дом и рядом расположенные частные дома, надворные застройки и легковые автомобили.

Реклама: