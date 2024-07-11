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Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину: есть пострадавшие

Евгений КизиловЧетверг, 11 июля 2024, 20:22
Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину: есть пострадавшие
Фото с места происшествия от ГСЧС

В четверг днем российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по частному сектору поселка Боровая Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях

Детали: Сообщается также, что был частично разрушен жилой дом и рядом расположенные частные дома, надворные застройки и легковые автомобили.

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Темы: Херсонская областьобстрелвойна
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