Россияне сбросили авиабомбы на Харьковщину: есть пострадавшие
Четверг, 11 июля 2024, 20:22
В четверг днем российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по частному сектору поселка Боровая Изюмского района Харьковской области. По предварительным данным, пострадали четыре человека.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в соцсетях
Детали: Сообщается также, что был частично разрушен жилой дом и рядом расположенные частные дома, надворные застройки и легковые автомобили.
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