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На підступах до Києва збили російський дрон

Тетяна ОлійникЧетвер, 11 липня 2024, 23:46
На підступах до Києва збили російський дрон
Ілюстративне фото - Getty Images

Увечері 11 липня на підступах до Києва військові збили російський дрон.

Джерело: КМВА

Дослівно: "Ворожий дрон був збий на підступах до Києва. Яка у нього була мета – визначать військові спеціалісти. Ця інформація не для цивільного населення. Мешканцям Києва треба знати, памʼятати і дотримуватися всім відомої інформації – при оголошенні повітряної тривоги завжди прямувати до укриття!"

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Що передувало: 

Увечері 11 липня російська армія запускала на територію України ударні безпілотники та крилаті ракети. 

Теми: безпілотники
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