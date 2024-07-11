На підступах до Києва збили російський дрон
Четвер, 11 липня 2024, 23:46
Увечері 11 липня на підступах до Києва військові збили російський дрон.
Джерело: КМВА
Дослівно: "Ворожий дрон був збий на підступах до Києва. Яка у нього була мета – визначать військові спеціалісти. Ця інформація не для цивільного населення. Мешканцям Києва треба знати, памʼятати і дотримуватися всім відомої інформації – при оголошенні повітряної тривоги завжди прямувати до укриття!"
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Що передувало:
Увечері 11 липня російська армія запускала на територію України ударні безпілотники та крилаті ракети.