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На подступах к Киеву сбили русский дрон

Татьяна ОлейникЧетверг, 11 июля 2024, 23:46
На подступах к Киеву сбили русский дрон
Иллюстративнoе фото - Getty Images

Вечером 11 июля на подступах к Киеву военные сбили русский дрон.

Источник: КМВА

Дословно: "Вражеский дрон был сбой на подступах к Киеву. Какая у него была цель – определять военные специалисты. Эта информация не для гражданского населения. Жителям Киева нужно знать, помнить и соблюдать всем известную информацию – при объявлении воздушной тревоги всегда направляться к укрытию! "

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Что предшествовало:

Вечером 11 июля русская армия запускала на территорию Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты.

Темы: беспилотники
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