На подступах к Киеву сбили русский дрон

Вечером 11 июля на подступах к Киеву военные сбили русский дрон.

Источник: КМВА

Дословно: "Вражеский дрон был сбой на подступах к Киеву. Какая у него была цель – определять военные специалисты. Эта информация не для гражданского населения. Жителям Киева нужно знать, помнить и соблюдать всем известную информацию – при объявлении воздушной тревоги всегда направляться к укрытию! "

Реклама:

Что предшествовало:

Вечером 11 июля русская армия запускала на территорию Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты.