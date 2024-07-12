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Рада Україна-НАТО визнала посилення оперативної сумісності України з Альянсом

Сергій Сидоренко, Олена ІвашківП'ятниця, 12 липня 2024, 02:43
Рада Україна-НАТО визнала посилення оперативної сумісності України з Альянсом
Підписання Українського договору, фото: ОП

Рада Україна-НАТО (РУН), що є ключовим органом співпраці України з Альянсом, ухвалила рішення за підсумками засідання на найвищому рівні, що відбулося перед завершенням саміту НАТО.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Вашингтона

Деталі: У заяві РУН держави Альянсу ще раз підкреслили, що майбутнє України – в НАТО, а також підкреслили, що Україна "стає все більше оперативно сумісною та політично інтегрованою в Альянс".

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Альянс підтвердив зобов’язання підтримки України у її переході до повної оперативної сумісності з НАТО. Зокрема, Альянс буде  "розробляти вимоги щодо оперативної сумісності з НАТО" і "підтримувати реформу сектора оборони і безпеки України та забезпечення довгострокової оперативної сумісності збройних сил" України і держав-членів Альянсу. 

Також Україна отримає допомогу, щоб привести оборонні закупівлі у відповідність до найкращої євроатлантичної практики.

У рішенні також йдеться, що НАТО далі підтримуватиме самооборону України шляхом надання терміново необхідного нелетального обладнання і предметів постачання через КПД, і ми вітаємо внески з боку партнерів.

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Нагадаємо:

Про інші результати саміту читайте в статті, "що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ".

Теми: НАТО
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