Совет Украина-НАТО признал усиление оперативной совместимости Украины с Альянсом

Совет Украина-НАТО (САН), который является ключевым органом сотрудничества Украины с Альянсом, принял решение по итогам заседания на высшем уровне, состоявшегося перед завершением саммита НАТО.

Источник: корреспондент "Европейской правды" из Вашингтона

Детали: В заявлении РУН государства Альянса еще раз подчеркнули, что будущее Украины - в НАТО, а также подчеркнули, что Украина "становится все более оперативно совместимой и политически интегрированной в Альянс".

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Альянс подтвердил обязательства поддержки Украины в ее переходе к полной оперативной совместимости с НАТО. В частности, Альянс будет "разрабатывать требования по оперативной совместимости с НАТО" и "поддерживать реформу сектора обороны и безопасности Украины и обеспечение долгосрочной оперативной совместимости вооруженных сил" Украины и государств-членов Альянса.

Также Украина получит помощь, чтобы привести оборонные закупки в соответствие с лучшей евроатлантической практикой.

В решении также говорится, что НАТО дальше будет поддерживать самооборону Украины путем предоставления срочно необходимого нелетального оборудования и предметов снабжения через КПД, и мы приветствуем взносы со стороны партнеров.

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Напомним:

О других результатах саммита читайте в статье, "что означает решение саммита о членстве Украины в Альянсе и 40 млрд для ВСУ".