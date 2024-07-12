Витік інформації з НАБУ: заступник директора Углава каже, що пройшов поліграф
Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.
Джерело: Углава у Facebook
Пряма мова: "Ініціював та пройшов поліграф.
Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно.
Висновок: до зливів не причетний...
Поліграф для підтвердження правдивості моїх показів та моєї позиції проходив з власної ініціативи, оскільки задекларована мною вимога щодо його необхідності не була почута та врахована".
Деталі: Углава вважає, що щодо нього продовжується необґрунтована медійна атака. На його думку, всі ці дії мають на меті знищити його репутацію.
Нагадаємо:
- Після появи інформації про витік інформації першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углаву усунули від виконання повноважень за власною заявою.
- 22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводили обшуки вдома у представника НАБУ в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". За словами співрозмовників УП, підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "великому будівництву".
- Пізніше Національне антикорупційне бюро заявило, що має достатньо ресурсів, щоб самим розслідувати цю справу.