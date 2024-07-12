Витік інформації з НАБУ: заступник директора Углава каже, що пройшов поліграф

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграф і висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро.

Джерело: Углава у Facebook

Пряма мова: "Ініціював та пройшов поліграф.

Реклама:

Готовність до його проходження я декларував перед службовими особами НАБУ, міжнародними партнерами та суспільством, як тільки відомості про наявність кримінального провадження щодо "зливів інформації" стали відомі публічно.

Висновок: до зливів не причетний...

Поліграф для підтвердження правдивості моїх показів та моєї позиції проходив з власної ініціативи, оскільки задекларована мною вимога щодо його необхідності не була почута та врахована".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Углава вважає, що щодо нього продовжується необґрунтована медійна атака. На його думку, всі ці дії мають на меті знищити його репутацію.

Нагадаємо: