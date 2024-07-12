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Утечка информации из НАБУ: заместитель директора Углава говорит, что прошел полиграф

Алена МазуренкоПятница, 12 июля 2024, 12:32
Утечка информации из НАБУ: заместитель директора Углава говорит, что прошел полиграф
ГИЗО УГЛАВА. ФОТО: Парламент.UA

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.

Источник: Углава в Facebook

Прямая речь: "Инициировал и прошел полиграф.

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Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "сливам информации" стали известны публично.

Вывод: к сливам не причастен...

Полиграф для подтверждения правдивости моих показаний и моей позиции проходил по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о его необходимости не было услышано и учтено".

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Детали: Углава считает, что в отношении него продолжается необоснованная медийная атака. По его мнению, все эти действия имеют целью уничтожить его репутацию.

 
 

Предыстория:

  • После появления информации об утечке информации первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава отстранен от исполнения полномочий по собственному заявлению.
  • В среду 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура и представители полиции проводили обыски дома у представителя НАБУ в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства". По словам собеседников УП, основанием для обысков стало разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах в частности бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования относительно "большого строительства".
  • Позже Национальное антикоррупционное бюро заявило, что имеет достаточно ресурсов, чтобы самим расследовать это дело.

Темы: НАБУскандал
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