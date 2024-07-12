Утечка информации из НАБУ: заместитель директора Углава говорит, что прошел полиграф

Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел по собственной инициативе полиграф и заключение свидетельствует о том, что он не причастен к утечке информации следствия из бюро.

Источник: Углава в Facebook

Прямая речь: "Инициировал и прошел полиграф.

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Готовность к его прохождению я декларировал перед должностными лицами НАБУ, международными партнерами и обществом, как только сведения о наличии уголовного производства по "сливам информации" стали известны публично.

Вывод: к сливам не причастен...

Полиграф для подтверждения правдивости моих показаний и моей позиции проходил по собственной инициативе, поскольку задекларированное мной требование о его необходимости не было услышано и учтено".

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Детали: Углава считает, что в отношении него продолжается необоснованная медийная атака. По его мнению, все эти действия имеют целью уничтожить его репутацию.

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