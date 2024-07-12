Атеш: Росія мінує гавань біля Новоросійського порту, через загрозу морських дронів

Агент партизанського руху "Атеш" виявив чотири великі десантні кораблі, які мінують вхід до гавані біля Новоросійського морського порту в Краснодарському краї.

Джерело: "Атеш" у Telegram

Деталі: За словами партизана, кораблі проводять мінування входу в гавань малими мінами якірного типу.

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Дослівно: "Через страх повного знищення Чорноморського флоту українськими морськими дронами росіяни вже дісталися і до укріплення Новоросійського морського порту. Звичайно, малоймовірно, що це їм допоможе".

Агент партизанського руху "Атеш" виявив чотири великі десантні кораблі, які мінують вхід до гавані біля Новоросійського морського порту в Краснодарському краї.



ВІДЕО: "Атеш" pic.twitter.com/MUvSiPiqEF — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 12, 2024

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Передісторія:

У Новоросійську Краснодарського краю Росії в ніч на 17 травня пролунали потужні вибухи. Під ударом був порт і нафтобаза.