Атеш: Россия минирует гавань возле Новороссийского порта, из-за угрозы морских дронов

Агент партизанского движения "Атеш" обнаружил четыре больших десантных корабля, которые минируют вход в гавань возле Новороссийского морского порта в Краснодарском крае.

Источник: "Атеш" в Telegram

Детали: По словам партизана, корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа.

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Дословно: "Из-за страха полного уничтожения Черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления Новороссийского морского порта. Конечно, маловероятно, что это им поможет".

Агент партизанського руху "Атеш" виявив чотири великі десантні кораблі, які мінують вхід до гавані біля Новоросійського морського порту в Краснодарському краї.



ВІДЕО: "Атеш" pic.twitter.com/MUvSiPiqEF — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 12, 2024

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Предыстория:

В Новороссийске Краснодарского края России в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. Под ударом был порт и нефтебаза.