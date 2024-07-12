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Атеш: Россия минирует гавань возле Новороссийского порта, из-за угрозы морских дронов

Анастасия ПроцПятница, 12 июля 2024, 12:44
Атеш: Россия минирует гавань возле Новороссийского порта, из-за угрозы морских дронов
Коллаж "АТЕШ"

Агент партизанского движения "Атеш" обнаружил четыре больших десантных корабля, которые минируют вход в гавань возле Новороссийского морского порта в Краснодарском крае.

Источник: "Атеш" в Telegram

Детали: По словам партизана, корабли проводят минирование входа в гавань малыми минами якорного типа.

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Дословно: "Из-за страха полного уничтожения Черноморского флота украинскими морскими дронами россияне уже добрались и до укрепления Новороссийского морского порта. Конечно, маловероятно, что это им поможет".

ВИДЕО ДНЯ

Читать больше об украинских морских дронах в статье УП "Водные дроны, Илон Маск и высокоточные ракеты: как Украина отвоевала Черное море"

Предыстория:

В Новороссийске Краснодарского края России в ночь на 17 мая прогремели мощные взрывы. Под ударом был порт и нефтебаза.

Темы: Росcия
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