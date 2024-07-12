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На Харківщини окупанти вдарили дронами по пересувному відділенні "Укрпошти"

Анастасія ПроцП'ятниця, 12 липня 2024, 15:19
На Харківщини окупанти вдарили дронами по пересувному відділенні Укрпошти
фото: Харківська ОВА

12 липня російські військові атакували двома безпілотниками пересувне відділення "Укрпошти" у селі Одноробівка Харківській області, внаслідок чого одна автівка згоріла вщент, інша — пошкоджена.  

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Об 11.30 окупанти двома дронами вдарили по селу Одноробівка. Удари прийшлися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення "Укрпошта". Знищена одна автівка, ще одна пошкоджена". 

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фото: Харківська ОВА

Деталі: За словами Синєгубова, люди внаслідок атаки не постраждали.

Теми: Харківська областьбезпілотникиобстріл
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