На Харківщини окупанти вдарили дронами по пересувному відділенні "Укрпошти"

12 липня російські військові атакували двома безпілотниками пересувне відділення "Укрпошти" у селі Одноробівка Харківській області, внаслідок чого одна автівка згоріла вщент, інша — пошкоджена.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Об 11.30 окупанти двома дронами вдарили по селу Одноробівка. Удари прийшлися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення "Укрпошта". Знищена одна автівка, ще одна пошкоджена".

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фото: Харківська ОВА

Деталі: За словами Синєгубова, люди внаслідок атаки не постраждали.