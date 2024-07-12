На Харківщини окупанти вдарили дронами по пересувному відділенні "Укрпошти"
П'ятниця, 12 липня 2024, 15:19
12 липня російські військові атакували двома безпілотниками пересувне відділення "Укрпошти" у селі Одноробівка Харківській області, внаслідок чого одна автівка згоріла вщент, інша — пошкоджена.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Об 11.30 окупанти двома дронами вдарили по селу Одноробівка. Удари прийшлися під час надання населенню пенсії працівниками пересувного поштового відділення "Укрпошта". Знищена одна автівка, ще одна пошкоджена".
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Деталі: За словами Синєгубова, люди внаслідок атаки не постраждали.