На Харьковщине оккупанты ударили дронами по передвижному отделению "Укрпочты"
Пятница, 12 июля 2024, 15:19
12 июля российские военные атаковали двумя беспилотниками передвижное отделение "Укрпочты" в селе Одноробовка Харьковской области, в результате чего одна машина сгорела дотла, другая — повреждена.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Прямая речь: "В 11.30 оккупанты двумя дронами ударили по селу Одноробовка. Удары пришлись во время предоставления населению пенсии работниками передвижного почтового отделения "Укрпочта". Уничтожена одна машина, еще одна повреждена".
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Детали: По словам Синегубова, люди в результате атаки не пострадали.