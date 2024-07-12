На Харьковщине оккупанты ударили дронами по передвижному отделению "Укрпочты"

12 июля российские военные атаковали двумя беспилотниками передвижное отделение "Укрпочты" в селе Одноробовка Харьковской области, в результате чего одна машина сгорела дотла, другая — повреждена.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В 11.30 оккупанты двумя дронами ударили по селу Одноробовка. Удары пришлись во время предоставления населению пенсии работниками передвижного почтового отделения "Укрпочта". Уничтожена одна машина, еще одна повреждена".

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фото: Харьковская ОВА

Детали: По словам Синегубова, люди в результате атаки не пострадали.