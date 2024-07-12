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У Міноборони заявили, що в "Резерв+" щодня оновлюють дані 90-100 тисяч українців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 12 липня 2024, 15:37
У Міноборони заявили, що в Резерв+ щодня оновлюють дані 90-100 тисяч українців
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН УП

У Міноборони України кажуть, що 2,7 мільйони військовозобов'язаних оновили дані в додатку "Резерв+".

Джерело: заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко

Пряма мова: "Приблизно 90-100 тисяч громадян щодня оновлюють дані онлайн.

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Новий рекорд доводить, що попри всю дезінформацію та класичну недовіру до нового, наші громадяни цифровізуються і все більше відчувають користь і зручність таких інструментів як Резерв+.

Тож мільйони людей вже виконали вимогу оновити дані, і їм не знадобилося для цього стояти в чергах чи прокидатися о 5 ранку. Навіть якщо ваш документ з якихось причин не сформувався, ви все одно вже виконали основну вимогу — оновити дані.

З цих 2,7 млн громадян ніхто не отримав пуш з повісткою. Факт оновлення даних ніяк не прискорив отримання громадянином повістки".

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Деталі: Представниця МОУ закликала військовозобов'язаних українців не чекати останніх днів, коли навантаження на систему буде найбільшим, та оновити дані онлайн вже.

Нагадаємо: 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік  або уточнити свої військово-облікові дані.

З 17 липня наявність військово-облікового документу при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
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