В Минобороны заявили, что в "Резерв+" ежедневно обновляют данные 90-100 тысяч украинцев

В Минобороны Украины говорят, что 2,7 миллиона военнообязанных обновили данные в приложении "Резерв+".

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

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Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+.

Поэтому миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные.

Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки".

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Детали: Представительница МОУ призвала военнообязанных украинцев не ждать последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей, и обновить данные онлайн уже.

Напомним: 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.