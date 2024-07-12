Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Минобороны заявили, что в "Резерв+" ежедневно обновляют данные 90-100 тысяч украинцев

Валентина РоманенкоПятница, 12 июля 2024, 15:37
В Минобороны заявили, что в Резерв+ ежедневно обновляют данные 90-100 тысяч украинцев
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН УП

В Минобороны Украины говорят, что 2,7 миллиона военнообязанных обновили данные в приложении "Резерв+".

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "Примерно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн.

Реклама:

Новый рекорд доказывает, что несмотря на всю дезинформацию и классическое недоверие к новому, наши граждане цифровизируются и все больше чувствуют пользу и удобство таких инструментов как Резерв+.

Поэтому миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные.

Из этих 2,7 млн граждан никто не получил пуш с повесткой. Факт обновления данных никак не ускорил получение гражданином повестки".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Представительница МОУ призвала военнообязанных украинцев не ждать последних дней, когда нагрузка на систему будет наибольшей, и обновить данные онлайн уже.

Напомним: 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Российские СМИ готовят общественность к длительной войне

У Джо Байдена обнаружили коронавирус

"Слідство.Інфо": 788 украинских военных пропали без вести в Крынках

Нардепу Задорожному, подозреваемому в вымогательстве взятки, избрали меру пресечения

РосСМИ: Разработкой российских дронов занимается физик родом из Украины

Politico: Социология демократов показала провальные результаты Байдена

Все новости...
ГСЧС: На Николаевщине мужчина подорвался в поле на взрывоопасном предмете
Россияне пол часа обстреливали Днепровский район Херсона, есть разрушения
В мариупольской мэрии сообщили о прилетах в районе аэропорта
Россия пугает украинцев подрывом дамб в Киеве и Каневе
Последние новости
07:59
фото ПВО сбила 2 ракеты и 5 "Шахедов" над Днепропетровской областью
07:55
Эстония также запретила въезд автомобилям на белорусских номерах
07:43
ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и сожгли 54 артсистемы
07:29
Пелоси приватно сказала Байдену, что, согласно опросам, он не победит − СМИ
06:48
Вэнс принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента США
05:52
видеоВ Севастополе ночью отражали атаку морского дрона
05:31
В США осудили россиянина, который скупал для РФ микроэлектронику военного класса
05:07
теннисРафаэль Надаль выступит на US Open-2024
04:10
Байден изолируется, пока будет выздоравливать от COVID-19, но будет работать
03:51
ISW: Российские СМИ готовят общественность к длительной войне
Все новости...
Реклама:
Реклама: