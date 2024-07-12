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Росіяни обстріляли Херсонщину: троє постраждалих

Євген КізіловП'ятниця, 12 липня 2024, 19:04
Росіяни обстріляли Херсонщину: троє постраждалих
Станіслав та Антонівка на мапі Google Maps

Під російський обстріл у Станіславі та Антонівці, що на Херсонщині, потрапили троє місцевих жителів.

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах

Деталі: У Станіславі вибухову та черепно-мозкову травми, а також контузію отримала 62-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу на місці. Від госпіталізації потерпіла відмовилась.

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В Антонівці внаслідок ворожої атаки дронів постраждали двоє людей. 47-річний чоловік та 73-річна жінка дістали вибухові травми та контузії. В потерпілого також діагностували уламкове поранення ноги. Постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони теж відмовились.

Теми: обстрілХерсонська областьвійна
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